Украинцы обошли итальянцев по финансовой грамотности

Украина поднялась с последнего места в глобальном рейтинге финансовой грамотности населения. Рейтинг составил проект USAID Трансформация финансового сектора, о чем говорится на их странице в Facebook, сообщает Зеркало недели.

При этом в предыдущем рейтинге за 2018 год по показателю Индекса финансовой грамотности Украина, вместе с Польшей, занимала последнее место. В этом году Украина обошла такие страны, как Италия, Грузия, Румыния и Черногория.

Согласно исследованию, уровень осведомленности украинцев о финансовых продуктах приближается к среднему показателю для стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР): 79% украинцев знают как минимум о пяти финансовых продуктах.

Однако уровень пользования в Украине финансовыми услугами ниже, чем в странах ОЭСР. Только 57% украинцев покупали финансовые продукты в течение последних двух лет по сравнению с 60% в 2018 году. Это значительно ниже среднего уровня пользования финансовыми услугами в странах ОЭСР.

Уровень финансовой грамотности зависит от уровня дохода и образования. Высокий уровень финансовой грамотности коррелирует с уровнем личных сбережений. Грамотность жителей городов значительно выше, чем в сельской местности.