Водитель, сбивший насмерть ребенка, вышел из СИЗО из-за отпуска судьи

Водитель внедорожника Hummer H2 Кирилл Островский, который в июле 2018 года в Киеве сбил насмерть ребенка, вышел из СИЗО, сообщает Новое время.

По информации Центра противодействия коррупции Островскому не продлили меру пресечения из-за отпуска судьи Печерского суда Киева Кристины Константиновой, потому он оказался на свободе несколько дней назад.

«Ранее Константинова отправила под домашний арест активистов [Сергея] Филимонова и [Романа] Ратушного, которые протестовали на Банковой, а также позволяла обыски в Автомайдане. Константинова — добродетельный судья, получает 1 млн грн в год из наших с вами налогов. Летом госпожа судья получила в подарок квартиру в Киеве стоимостью в 1,5 млн грн» , — уточнили в ЦПК.

24 июля на бульваре Леси Украинки в Киеве водитель на автомобиле Hummer сбил на пешеходном переходе десятилетнюю девочку. Подозреваемый пытался скрыться с места происшествия.

По данным полиции, первых признаков алкогольного опьянения у водителя нет, однако подтвердить или опровергнуть это может следствие.