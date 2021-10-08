В Одессе нашли скелет на чердаке дома

В Суворовском районе Одессы коммунальщики из Инфоксводоканала — местного поставщика услуг водоснабжения и водоотведения на одном из чердаков нашли тело человека, сообщает Телеграф.

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По информации Телеграм-канала "Ху**ая Одесса" тело умершего или погибшего, было частично скелетизировано. Как рассказали "Телеграфу" в пресс-службе полиции Одесской области, труп обнаружили во время ремонтных работ. Его личность не установлена, а останки переданы на экспертизу.

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Смерть неизвестного будут расследовать по статье 115 части 1 (убийство) с пометкой "естественная смерть".

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