Число пострадавших после землетрясения в Японии увеличилось до 32
Число пострадавших в результате землетрясения магнитудой 5,9 в столичном регионе Японии возросло до 32. Транспортное движение частично восстановлено, сообщает РБК-Украина.
По информации CNN большинство пострадавших получили ушибы и ссадины в результате падений во время подземных толчков, однако три человека получили серьезные травмы.
Наибольшее число пострадавших (по 11 человек) приходится на соседние с Токио префектуры Сайтама и Тиба.
К настоящему времени движение на большинстве железнодорожных веток столичного региона и веток метро восстановлено.
Автор: Артур Родивилов