Украина в ОБСЕ сообщила о многочисленных войсках РФ у границ

Несмотря на завершение российских военных учений "Запад 2021" у границы с Украиной до сих пор остаются 19 батальонно-тактических групп (БТГр) ВС РФ, а потому Россия должна предоставить разъяснения по этому поводу в рамках Венского документа ОБСЕ, сообщает Укринформ.

Об этом заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ 7 октября в Вене.

"На фоне того, что 19 батальонно-тактических групп все еще находятся на границе после окончания военных учений "Запад 2021", российская сторона все еще должна выполнить мероприятия по прозрачности в соответствии с Венским документом 2011 года, как это было рекомендовано на совместном заседании Постоянного совета и Форума безопасности и сотрудничества 14 апреля. Это - вопрос уважения к этому Совету и уважаемых делегаций, а также касается обязательств России в рамках ОБСЕ" , - заявил Цымбалюк.

Украинский посол напомнил, что весной этого года на фоне массового наращивания войск Россией у границы с Украиной наблюдался резкий рост количества обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ в ОРДЛО, что только подтвердило управляемость конфликта со стороны Кремля.

"Параллельно СММ свидетельствует ощутимые и систематические ограничения оперативных возможностей на оккупированных территориях. Это предполагает глушения сигнала беспилотников, угрозы безопасности, неоправданные ограничения под предлогом COVID-19 и проверки безопасности и т.д. - известная российская модель поведения, которая длится годами. Существует какое-то другое объяснение, что более 90% всех этих ограничений деятельности СММ происходят на оккупированных территориях, особенно в приграничных районах, как намерение России скрывать свою противоправную деятельность на этих территориях?" , - заявил Цымбалюк.

Он также напомнил о решении России закрыть наблюдательную миссию ОБСЕ на пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк", "что свидетельствует о планах России продолжать непрерывные поставки вооружения и личного состава через неконтролируемый участок границы, что может привести к дальнейшей эскалации конфликта".