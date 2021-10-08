На границе задержали иностранца со шпионской аппаратурой

В Одесской области пограничники задержали иностранца со шпионским оборудованием, сообщает УНИАН.

Как заявили в пресс-службе ГПСУ, нарушителя – гражданина Японии выявили военнослужащие Белгород-Днестровского отряда при проверке рейсового автобуса, который ехал в Молдову через пункт пропуска "Паланка".

"Во время совместного с таможенниками осмотра в вещах иностранца обнаружили шпионское оборудование: две пары очков, две ручки и часы, в которых были вмонтированы скрытые камеры и микро-USB разъемы" , - сказано в сообщении.

О данном факте проинформированы компетентные органы. Иностранца через границу не пропустили, технические устройства изъяли.