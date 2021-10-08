COVID-19 сделал сиротами более 140 тыс американских детей

В США с апреля 2020 года по 30 июня этого года более 140 тысяч американских детей в возрасте до 18 лет стали сиротами из-за пандемии коронавируса, сообщает Корреспондент.

По данным The Guardian, кто-то потерял мать, отца, бабушку или дедушку, которые обеспечивали их жилье, основные потребности и ежедневный уход. Отмечается, что большинство смертей пришлось именно на афроамериканскую часть населения страны. Тридцать пять процентов белых детей также потеряли основного опекуна из-за COVID.

Исследование стало результатом сотрудничества Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), Имперского колледжа Лондона, Гарвардского университета, Оксфордского университета и Кейптаунского университета, уточняет Guardian.