Трухин говорит, что не был за рулем - нардеп "СН"
Народный депутат от "Слуги народа" Александр Трухин, который в августе стал участником резонансного ДТП, в разговоре с заместителем главы фракции СН Еленой Шуляк сказал, что не был за рулем автомобиля в момент происшествия, сообщает Цензор.НЕТ.
"Я только что говорила с Александром. Он говорит, что не был за рулем", - рассказала Шуляк в интервью hromadske.
По ее мнению, в истории с ДТП с участием Трухина "очень много домыслов или, точнее, вольной трактовки". На вопрос, почему Трухин до сих пор сам публично не сказал, что не был за рулем, Шуляк ответила: "Я не знаю".
"Возможно, менеджеры, ведущие его коммуникации, или пиарщики рекомендуют придерживаться именно такой стратегии, но это же личное дело каждого. Мы все по-разному общаемся, иногда не очень удачно ...", - сказала заместитель председателя фракции СН.