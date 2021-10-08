Трухин говорит, что не был за рулем - нардеп "СН"

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Трухин, который в августе стал участником резонансного ДТП, в разговоре с заместителем главы фракции СН Еленой Шуляк сказал, что не был за рулем автомобиля в момент происшествия, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я только что говорила с Александром. Он говорит, что не был за рулем" , - рассказала Шуляк в интервью hromadske.

По ее мнению, в истории с ДТП с участием Трухина "очень много домыслов или, точнее, вольной трактовки". На вопрос, почему Трухин до сих пор сам публично не сказал, что не был за рулем, Шуляк ответила: "Я не знаю".