Каникулы в харьковских школах начнутся раньше

В Харьковской области осенние каникулы для школьников начнутся с 18 октября. Об этом говорится в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя главы ХОГА Михаила Черняка, сообщает Цензор.НЕТ.

Такое решение было принято в связи с напряженной эпидемиологической ситуацией в регионе.

"Мы введем школьные каникулы на территории области, что с учетом праздников, которые будут на следующей неделе - четыре праздничных выходных - позволит на достаточно существенное время ограничить контакты и детей, и взрослых" , - цитирует Черняка пресс-служба.

Ранее в четверг городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение об ужесточении карантинных ограничений в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в регионе и введении с 10 октября ограничений "оранжевой" зоны.