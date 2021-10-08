Дипломат США на Тайване подтвердил угрозу со стороны КНР

Председатель Американского института на Тайване Джеймс Мориарти заявил, что Китай представляет для островного государства «реальную и неминуемую» угрозу, которую необходимо отражать, а также, что американские военные в течение года обучали своих коллег из Тайваня, чтобы подготовить их к противостоянию и возможному вторжению, сообщает Лента.Ру.

По мнению американского дипломата, прямые переговоры с Китайской Республики (Тайваня) с КНР маловероятны.

"К сожалению, я опасаюсь, что мы находимся на этапе, когда сдерживание, вероятно, является самым важным, что может сделать Тайвань" , — сказал Мориарти.

Он считает, что США должны «сжать Тихий океан» за счет расширения своего присутствия в регионе и тесного сотрудничества с такими союзниками, как Япония и Южная Корея, для сдерживания Китая.