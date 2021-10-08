В России случился пожар на ГПЗ "Газпрома"

В России На Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ) произошел пожар в результате разгерметизации оборудования, пострадавших нет, сообщает Интерфакс.

"В 7:50 (1:50 по Киеву - ред.) на Амурском газоперерабатывающем заводе сработала штатная система пожаротушения - произошла разгерметизация оборудования на второй технологической линии с выбросом и возгоранием газа" , - заявили изданию на Амурском ГПЗ.

К настоящему моменту пожар локализован. Нештатная ситуация возникла в период пуско-наладочных работ. Технологический процесс не нарушен. Ущерб устанавливается. Амурский ГПЗ находится возле города Свободный в Амурской области. Принадлежит Газпрому.