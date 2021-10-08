Курс валют НБУ на 8 октября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 8 октября 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 7 октября, снизился на 2 коп до 26.33 за 1 доллар.
Евро подорожал на 2 коп до 30.44 за 1 евро.
Курс рубля вырос до уровня 3.66 за 10 рублей.
Фунт стерлингов подорожал на 2 коп до 35.81 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка повысился на 3 коп до 28.41 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подорожал на 7 коп до 6.70 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|26.331400
|EUR
|Евро
|30.437800
|RUB
|Рубль
|0.366120
|GBP
|Фунт стерлингов
|35.810700
|CHF
|Швейцарский франк
|28.406500
|PLN
|Польский злотый
|6.697900