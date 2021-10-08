Заработали еще 20 автофиксаторов нарушений ПДД
С пятницы, 8 октября, на дорогах в городах Кременчуг, Ивано-Франковск, Тернополь, Кропивницкий, Николаев, Сумы и Белая Церковь заработают 20 комплексов автофиксации нарушений Правил дорожного движения, сообщает Зеркало недели.
Об этом заявил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в Facebook. Расположение камер автофиксации ПДД:
Кременчуг (1 прибор контроля "КАСКАД")
- просп. Свободы, 120/25.
Ивано-Франковск (5 приборов контроля “КАСКАД”)
- ул. Крихивецкая;
- ул. Галицкая, 144;
- ул. Тисменицкая, 311;
- ул. Евгения Коновальца, 320;
- ул. Евгения Коновальца, 411;
Тернополь (4 приборы контроля "КАСКАД")
- просп. Соединения, 45-Б;
- просп. Соединения, 47-Б;
- ул. Протасевича, 8;
- ул. Степана Будного, 28.
Кропивницкий (2 прибора контроля "КАСКАД")
- ул. Габдрахманова, 35-А;
- ул. Габдрахманова, 50.
Николаев (1 прибор контроля "КАСКАД")
- просп. Центральный, 160.
Суммы (5 приборов контроля "КАСКАД")
- ул. Вячеслава Черновола (возле ул. Засумская, 99);
- ул. Харьковская, 96;
- ул. Героев Сумщины, 10;
- ул. Героев Сумщины, 27;
- ул. Героев Крут, 20.
Белая Церковь (2 прибора контроля "КАСКАД")
- просп. Князя Владимира (возле ул. Надречная, 96);
- ул. Леваневского, 48.
С пятницы количество комплексов автофиксации на дорогах Украины увеличится до 178.