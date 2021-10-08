Заработали еще 20 автофиксаторов нарушений ПДД

С пятницы, 8 октября, на дорогах в городах Кременчуг, Ивано-Франковск, Тернополь, Кропивницкий, Николаев, Сумы и Белая Церковь заработают 20 комплексов автофиксации нарушений Правил дорожного движения, сообщает Зеркало недели.

Об этом заявил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в Facebook. Расположение камер автофиксации ПДД:

Кременчуг (1 прибор контроля "КАСКАД")

просп. Свободы, 120/25.

Ивано-Франковск (5 приборов контроля “КАСКАД”)

ул. Крихивецкая;

ул. Галицкая, 144;

ул. Тисменицкая, 311;

ул. Евгения Коновальца, 320;

ул. Евгения Коновальца, 411;

Тернополь (4 приборы контроля "КАСКАД")

просп. Соединения, 45-Б;

просп. Соединения, 47-Б;

ул. Протасевича, 8;

ул. Степана Будного, 28.

Кропивницкий (2 прибора контроля "КАСКАД")

ул. Габдрахманова, 35-А;

ул. Габдрахманова, 50.

Николаев (1 прибор контроля "КАСКАД")

просп. Центральный, 160.

Суммы (5 приборов контроля "КАСКАД")

ул. Вячеслава Черновола (возле ул. Засумская, 99);

ул. Харьковская, 96;

ул. Героев Сумщины, 10;

ул. Героев Сумщины, 27;

ул. Героев Крут, 20.

Белая Церковь (2 прибора контроля "КАСКАД")

просп. Князя Владимира (возле ул. Надречная, 96);

ул. Леваневского, 48.

С пятницы количество комплексов автофиксации на дорогах Украины увеличится до 178.