Заработали еще 20 автофиксаторов нарушений ПДД

Заработали еще 20 автофиксаторов нарушений ПДД

С пятницы, 8 октября, на дорогах в городах  Кременчуг, Ивано-Франковск, Тернополь, Кропивницкий, Николаев, Сумы и Белая Церковь заработают 20 комплексов автофиксации нарушений Правил дорожного движения, сообщает Зеркало недели.

Об этом заявил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в Facebook. Расположение камер автофиксации ПДД:

Кременчуг (1 прибор контроля "КАСКАД")

  • просп. Свободы, 120/25.

Ивано-Франковск (5 приборов контроля “КАСКАД”)

  • ул. Крихивецкая;
  • ул. Галицкая, 144;
  • ул. Тисменицкая, 311;
  • ул. Евгения Коновальца, 320;
  • ул. Евгения Коновальца, 411;

Тернополь (4 приборы контроля "КАСКАД")

  • просп. Соединения, 45-Б;
  • просп. Соединения, 47-Б;
  • ул. Протасевича, 8;
  • ул. Степана Будного, 28.

Кропивницкий (2 прибора контроля "КАСКАД")

  • ул. Габдрахманова, 35-А;
  • ул. Габдрахманова, 50.

Николаев (1 прибор контроля "КАСКАД")

  • просп. Центральный, 160.

Суммы (5 приборов контроля "КАСКАД")

  • ул. Вячеслава Черновола (возле ул. Засумская, 99);
  • ул. Харьковская, 96;
  • ул. Героев Сумщины, 10;
  • ул. Героев Сумщины, 27;
  • ул. Героев Крут, 20.

Белая Церковь (2 прибора контроля "КАСКАД")

  • просп. Князя Владимира (возле ул. Надречная, 96);
  • ул. Леваневского, 48.

С пятницы количество комплексов автофиксации на дорогах Украины увеличится до 178.

Новости

analytics