Цены на газ в Европе держатся выше $1000: тарифы на тепло взлетят

Цена голубого топлива растет по причине меньшего количества газа, закаченного в европейские подземные хранилища (ПГХ), чем в прошлом году, и нежелания России увеличить объем прокачки. И хотя президент РФ Владимир Путин на днях и заявил о возможном увеличении поставок на 15%, это не снизит цены на газ до прошлогодних, сообщает UBR.

Тем не менее этого может хватить для покрытия необходимого спроса на голубое топливо на европейском рынке. Такое мнение выразил председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

"Я ожидаю уровень цены газа, пока его закачивают в европейские ПХГ, на отопительный сезон в пределах $500-700 за 1000 куб. м" , – спрогнозировал Попенко.

Отметим, что в последние несколько недель стоимость газа в Европе неустанно росла, установив при этом несколько ценовых рекордов. А в среду, 6 октября, на своем пике газ достиг отметки $1924/куб. м. Но уже 7 октября ценник резко ушел ниже $1000, а потом подрос до $1200.

Данные прайсы указаны по фьючерсным контрактам – это договор-обязательство о покупке-продаже в будущем базового актива (в данном случае – газа) по заранее оговоренной цене.

Фьючерсы бывают поставочные и беспоставочные. Поставочный фьючерс значит, что покупатель в будущем платит цену за газ, которую зафиксировали сейчас ($1000-2000 за тысячу "кубов"), а продавец поставляет газ по этой цене.

"Сейчас огромным спросом пользуются фьючерсные контракты с поставкой во все месяцы отопительного сезона. А это значит, что физические поставки будут в этот период. И далеко не факт, что тогда будет возможность купить газ на рынке, так как продавец будет выполнять обязательства по фьючерсам" , – подметил нам Олег Попенко.

Квитанциям украинцев такие ценовые ралли не сулят ничего хорошего. Но, как отмечает эксперт, платежки вырастут не только из-за роста стоимости европейского газа, но еще и из-за цены голубого топлива, которую выставляет НАК "Нафтогаз" для теплокоммунэнерго.

И в ряде городов ситуация будет, мягко говоря, непростая.