Украина призывает начать дистанционный мониторинг ситуации в Крыму

Украина призывает СММ ОБСЕ начать дистанционный мониторинг ситуации в Крыму и приветствует шаги Миссии по опросу людей на админгранице с Крымом, сообщает Укринформ.

Об этом заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ 7 октября в Вене.

"Мы подчеркиваем необходимость начать дистанционный мониторинг ситуации в Крыму, особенно учитывая недавние задержания крымских татар 3, 4 и 5 сентября, что является продолжением давней практики российских оккупационных войск незаконно использовать российское законодательство как повод для задержания несогласных голосов по сфабрикованным обвинениям" , - заявил Цымбалюк в своем заявлении в ответ на отчеты присутствующих на заседании cпецпредставителя действующего председателя ОБСЕ Мико Киннунен и председателя СММ ОБСЕ в Украине Халита Чевика.

В связи с этим украинский посол также приветствовал проведение Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ опросов людей на административной границе с Крымом. "И мы призываем миссию продолжать развивать эту практику" , - добавил он.

Вместе с тем он обратил внимание на то, что вооруженные формирования РФ ограничивают доступ СММ к оккупированным территориям вдоль побережья Азовского моря.

"Это происходит в то время, как коммерческие суда продолжают сталкиваться с искусственными задержками, территории Черного и Азовского морей постепенно милитаризуються Россией, а Крым превращается в военный форпост России" , - заявил Цымбалюк.

Отдельно в своем заявлении украинский дипломат осудил очередную кампанию принудительного призыва, объявленную 1 октября на оккупированных территориях Крыма и востока Украины. По его словам, с 2014 года и по сегодняшний день на военную службу в вооруженные силы России незаконно призвано уже более 30 тыс. граждан Украины.