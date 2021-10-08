Из команды Зеленского убирают многих – Разумков

Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что команда президента Владимира Зеленского не распадается, а из нее убирают многих членов, сообщает Новое время.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Я не думаю что она (команда Зеленского — ред.) распадается, я думаю из нее убирают. Это совершенно разные подходы. Кого? Ну, многих из тех, кого там нет, например, (Сергей) Трофимов, (Руслан) Рябошапка, (Андрей) Богдан, (Дмитрий) Разумков, (Алексей) Гончарук" , — отметил Разумков.

Он не смог ответить на вопрос, по какому алгоритму из команды Зеленского исключали членов.