Нафтогаз получил рекомендации от АМКУ относительно договоров с ТКЭ

Антимонопольный комитет Украины предоставил компании "Нафтогаз Трейдинг", входящей в состав группы "Нафтогаз", обязательные для рассмотрения рекомендации, которые касаются договоров поставки природного газа с производителями, сообщает UBR.

Компания, являясь монополистом, создала такие условия реализации товара, которые невозможно было бы установить при условии конкуренции на рынке, заявили в АМКУ.

Так, в комитет поступили обращения от предприятий коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) по вынужденному заключению ими договоров на поставку газа, содержащих дискриминационные условия. После анализа АМКУ обнаружил, что "Нафтогаз Трейдинг" установил такие условия:

поставка газа по договору осуществляется при условии отсутствия регистрации потребителя в реестре любого другого поставщика природного газа;

потребитель обязан не допускать использование газа по договорам, заключенным с другими поставщиками;

если потребитель намерен заключить договор с другим поставщиком, он должен выполнить свои обязательства по расчетам за природный газ;

потребитель лишается права по июнь 2024 года (включительно) получать газ из ресурса поставщика по фиксированной цене, определенной договором.

"Такие условия договора содержат признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции и могут привести к ущемлению интересов потребителей, учитывая их право свободно выбирать поставщика природного газа, в том числе и по ценовому критерию" , – сказано в сообщении АМКУ.

Компания должна прекратить устанавливать дискриминационные условия и отчитаться о выполнении рекомендаций АМКУ в течение 10 дней.