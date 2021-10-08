Начата работа над запуском украинского космонавта

Глава Государственного космического агентства Владимир Тафтай сообщил, что началась активная работа над запуском украинского космонавта. Однако, подробности не рассказал, сообщает РБК-Украина.

На вопрос о том, есть ли предварительные планы, когда это может быть, он ответил:

"Мы сейчас активно работаем над этим. Не хочу называть какие-то сроки, но подчеркиваю, работа над этим ведется".

По его словам, пока основная роль - это создание высокотехнологичных элементов для лунного поселения.