Стала известна стоимость украинской космической ракеты

В рамках космической программы в Украине в течение 5 лет планируется осуществить проект о создании отечественной ракеты. Ее запуск может состояться из акватории Атлантического или Индийского океана, сообщает РБК-Украина.

Об этом в интервью рассказал глава Государственного космического агентства Владимир Тафтай.

"Все цели, прописанные в космической программе, в том числе и создание космической ракеты, они не просто реалистичны, а такие, которые обязательно должны быть выполнены в рамках этой программы. По истечению 5 лет мы должны получить эти проекты готовыми и работающими" , - рассказал Тафтай.

По его словам, это будет ракета легкого класса, на финансирование которой необходимо 4,8 млрд гривен.