WSJ: США тайно готовят военных Тайваня

Американские военные проводят тайные операции по обучению сухопутных войск Тайваня в рамках усиления обороны острова на фоне растущей милитарной угрозы со стороны Китая, сообщает Корреспондент.

"Около двух десятков военнослужащих сил специальных операций США, а также сил поддержки проводят обучение небольших подразделений сухопутных войск Тайваня. Морские пехотинцы США прорабатывают с местными морскими силами тренинги на маломерных лодках" , - говорится в материале WSJ.

По информации источников, американские специальные операции проводятся на острове в течение не менее года.

Как подчеркивает издание, Пентагон обеспокоен сосредоточением военной мощи КНР вблизи острова, а также недавними военными провокациями китайских сил.

Ранее сообщалось, что Китай четыре дня подряд направлял на Тайвань более полусотни самолетов. В ответ Тайвань поднял в воздух свою авиацию, а китайским самолетам по радиосвязи было передано требование немедленно покинуть воздушное пространство.