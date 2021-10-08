В киевских магазинах начали делать скидки для COVID-вакцинированных

Вакцинация от коронавируса в Украине продолжается, а чтобы больше стимулировать к ней людей магазины предлагают клиентам приятные бонусы. Так, в одной из торговых точек появились скидки для тех, кто получил прививку, сообщает РБК-Украина.

Так, показано фото в одном из магазинов. На нем можно увидеть объявление для клиентов, что каждому вакцинированному от коронавируса - полагается скидка 10% на новую коллекцию ассортимента магазина.

Название торговой сети не сообщается, но указано, что акция действует с 4 по 31 октября 2021 года.

В киевских магазинах предлагают скидки вакцинированным (фото: t.me/kyivday)

Отметим, что пока еще в украинских магазинах без проблем пускают людей без прививок и с ними. Это же касается и других общественных мест, транспорта.

Автор: Людмила Жукова