ВАКС избирает меру пресечения Труханову

Антикоррупционный суд начал заседание по избиранию меры пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову.

Об этом сообщает﻿ канал Андрея Павловского.

Мероприятие уже началось, но проходит в закрытом режиме.

По информации правоохранителей, суть схемы заключалась в передаче городской земли в обход конкурса, что нанесло ущерб городу в размере более 600 млн гривен. Затем территория застраивалась высотками, а сделка легализовывалась городским советом. Помимо мэра, НАБУ называет участниками схемы бизнесмена, глав комиссий по земле, коммунальной собственности и других.

Сам Труханов ожидает избрание меры пресечения в виде личного обязательства. При этом мэр утверждает, что ему хотят установить залог в размере 120 млн грн.