Sonya Kay возвращается на сцену: певица презентовала новый альбом

Украинская певица Sonya Kay после перерыва возвращается на сцену! Она презентовала новый альбом "Драйв", в состав которого вошли 4 композиции, сообщает 24 Канал.

Sonya Kay не выступала почти полтора года. За это время она поняла, что не может без музыки, поэтому решила вернуться к поклонникам с новым альбомом. Альбом "Драйв" состоит из четырех песен: "Драйв", "Крошка", "Убери", "Чувствуй".

Sonya Kay / Фото пресс-службы

Sonya Kay с командой работала над альбомом почти полгода. И именно этот альбом стал началом ее новой ступени в карьере.

"Я очень самокритична, но довольна тем, как все получилось. Люблю экспериментировать над стилем и думаю, что это хорошо. Артист всегда должен делать что-то новое, чтобы быть интересным," , – отметила Sonya Kay.

Sonya Kay – "Драйв": смотрите видео онлайн