Суд дал восемь лет тюрьмы танкисту "ДНР"

К 8 годам лишения свободы приговорен участник незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР". Злоумышленника задержали при попытке скрытого пересечения линии разграничения, сообщает Деловая столица.

В ходе досудебного расследования установлено, что задержанный входил в состав танкового подразделения боевиков, который причастен к обстрелам позиций украинских военных.

Как сообщили правоохранители, злоумышленник присоединился к незаконным вооруженным силам в 2016 году. Там его назначили механиком-водителем танка группировки "Дизель".

Сейчас Приморский районный суд Мариуполя признал злоумышленника виновным в совершении преступлений, предусмотренных: ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность) и ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации), ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.

Приморский районный суд Мариуполя признал злоумышленника виновным

Мероприятия по документированию противоправной деятельности проводили сотрудники Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры.