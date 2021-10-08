Суд дал восемь лет тюрьмы танкисту "ДНР"

К 8 годам лишения свободы приговорен участник незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР". Злоумышленника задержали при попытке скрытого пересечения линии разграничения, сообщает Деловая столица.

В ходе досудебного расследования установлено, что задержанный входил в состав танкового подразделения боевиков, который причастен к обстрелам позиций украинских военных.

Как сообщили правоохранители, злоумышленник присоединился к незаконным вооруженным силам в 2016 году. Там его назначили механиком-водителем танка группировки "Дизель".

Сейчас Приморский районный суд Мариуполя признал злоумышленника виновным в совершении преступлений, предусмотренных: ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность) и ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации), ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.

Приморский районный суд Мариуполя признал злоумышленника виновным
Приморский районный суд Мариуполя признал злоумышленника виновным

Мероприятия по документированию противоправной деятельности проводили сотрудники Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры.

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