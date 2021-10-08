Форвард "Динамо" забил дебютный гол сборной Бразилии

Форвард киевского "Динамо" Эрик Рамирес отметился дебютным голом за сборную Венесуэлы. 22-летний нападающий "расписался" в воротах сборной Бразилии в поединке квалификации на чемпионат мира 2022 года, сообщает УНИАН.

На 11-й минуте Рамирес головой попал в сетку ворот Алиссона и открыл таким образом счет в матче. Однако во втором тайме Бразилия на правах фаворита дожала аутсайдера и трижды поразила ворота Венесуэлы.

Отметим, что Эрик провел на поле все 90 минут.

Бразилия одержала девятую победу в девятом матче отбора на чемпионат мира, а вот на счету Венесуэлы всего одна победа и последнее место в турнирной таблице.

Венесуэла - Бразилия - 1:3

Голы: Рамирес, 11 - Маркиньос, 71, Барбоза, 85 (с пенальти), Антони, 95

Рамирес уже успел эффектно дебютировать за киевлян в поединке УПЛ. Напомним, что "Динамо" приобрело венесуэльца у словацкого клуба "ДАК 1904" за 1,75 миллиона евро.

Эрик Рамирес: карьера