Tesla вновь подняла цены на электромобили

Электромобили Tesla регулярно дорожают. Только в первом квартале текущего года компания четырежды повышала цены. Также она корректировала стоимость электрокаров летом, конечно же в сторону повышения. И вот производитель снова объявил об очередном росте цен, которые коснулись Model 3 и Model Y, сообщает Автоцентр.

Так, базовые версии подорожали на 2000 долларов, а модели Performance – на 1000. В результате, Model 3 Standard Range Plus обойдется в 41 990 долларов, а за версию Performance придется выложить 57 990 долларов. Если учесть все поднятия цен на данный электромобиль, то с начала года его ценник вырос на 13%. В числовом эквиваленте это составляет 5000 долларов.

Tesla Model Y Long Range Dual Motor (базовая версия в линейке) на сегодняшний день стоит 54 990 долларов, а вариант Performance – 61 990 долларов. С апреля текущего года эта модель подорожала в общей сложности на $4000. Других электромобилей компании хоть и не коснулось это подорожание, но в разрезе года их ценник вырос на 10 000 долларов.

По словам представителей американской компании, поднятие цен было вынужденным и связано оно с глобальной нехваткой полупроводников. Производитель утверждает, что таким образом он намерен избежать сокращения объемов производства и задержек с поставками.