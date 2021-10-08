Viber запускает новую функцию

Популярный мессенджер Viber запускает функцию, которую ждали миллионы пользователей во всем мире. Опция позволит защититься от манипуляций и использования личной информации, сообщает Today.ua .

Компания Viber сообщила о запуске функции исчезающих сообщений в групповых чатах. Любой пользователь мессенджера сможет выбрать временной промежуток от 10 секунд до 24 часов, по истечению которого реплики в групповых обсуждениях автоматически удалятся.

Как известно, ранее подобная опция действовала в личной переписке пользователя, теперь Viber решил внедрить функцию исчезающих сообщений в групповых чатах.

Включать и выключать функцию исчезающих сообщений можно в нижнем меню мессенджера. Временной промежуток, когда сообщения будут оставаться доступными, может составлять 10 секунд, 1 минуту, 1 час или 1 день. По истечению выбранного времени сообщение автоматически исчезнет.

Исчезать при включенной функции будут не только текстовые сообщения, но также и фото, и стикеры. При этом, копировать, делать скриншоты или пересылать исчезающие сообщения нельзя. Функция доступна для смартфонов с Android 6 и более поздними версиями. Тем, кто использует гаджеты с другими iOS или более ранними версиями Android Viber разошлет соответствующие уведомления.