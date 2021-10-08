Труханов отреагировал на новое уголовное дело

Мер Одессы Геннадий Труханов считает абсурдным подозрение, которое ему предъявило Национальное антикоррупционное бюро в деле о якобы незаконной выдаче земли застройщикам, сообщает Лига.net.

"НАБУ вручило мне подозрение. Такое же абсурдное и незаконное, как все предыдущие" , – сказал он в видеообращении.

Труханов утверждает, что есть много людей, которые "хотят уничтожить местное самоуправление в Одессе". Он говорит, что это – "конкретные застройщики" , киевские и одесские чиновники, директор НАБУ Артем Сытник, "остатки команды" экс-главы Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили.

"У наших оппонентов сегодня нет даже минимальной доказательной базы. Есть только одно – неуемная жажда на свое усмотрение распоряжаться Одессой" , – сказал он.

Труханов утверждает, что недавно в Одессе проводились пять социсследований, которые якобы показали высокий уровень поддержки его команды. Конкретные исследования он не назвал.