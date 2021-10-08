Труханов отреагировал на новое уголовное дело
Мер Одессы Геннадий Труханов считает абсурдным подозрение, которое ему предъявило Национальное антикоррупционное бюро в деле о якобы незаконной выдаче земли застройщикам, сообщает Лига.net.
"НАБУ вручило мне подозрение. Такое же абсурдное и незаконное, как все предыдущие", – сказал он в видеообращении.
Труханов утверждает, что есть много людей, которые
"хотят уничтожить местное самоуправление в Одессе". Он говорит, что это –
"конкретные застройщики", киевские и одесские чиновники, директор НАБУ Артем Сытник,
"остатки команды" экс-главы Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили.
"У наших оппонентов сегодня нет даже минимальной доказательной базы. Есть только одно – неуемная жажда на свое усмотрение распоряжаться Одессой", – сказал он.
Труханов утверждает, что недавно в Одессе проводились пять социсследований, которые якобы показали высокий уровень поддержки его команды. Конкретные исследования он не назвал.
По мнению мэра Одессы, его оппоненты
"прибегли к силовому варианту", поскольку поняли, что выборы им в этом городе не выиграть.