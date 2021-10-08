В РФ не исключают закрытия своей миссии при НАТО

В РФ сейчас согласовывают ответ на решение НАТО о высылке восьми российских дипломатов, однако в Москве не исключают закрытия своей миссии при Альянсе, сообщает Европейская правда.

Источники утверждают, что соответствующие меры по НАТО сейчас согласовывают в межведомственном формате. Однако уже принято решение, что они коснутся военной миссии связи Североатлантического альянса в Москве, которая действует под эгидой посольства Бельгии.

Ее сотрудники наделены дипломатическим иммунитетом. На сайте НАТО сказано, что миссия состоит из 13 человек, однако эта информация устарела: сейчас их как минимум вдвое меньше.

Коснутся ли ограничения Информационного бюро НАТО в Москве, источники на данном этапе не смогли сказать. Бюро с 2015 года работает без руководителя (до этого его возглавлял польский дипломат Роберт Пшель).

В то же время собеседники газеты не исключают, что Россия сама пойдет на закрытие своей миссии при НАТО.

"Если НАТО не придет в себя, дело вполне может дойти до свертывания нашего постоянного представительства там" , - сказал один из собеседников.

Как сообщалось, Североатлантический альянс решил выслать восемь сотрудников миссии РФ в Брюсселе из-за проведения Москвой враждебной деятельности.

По сведениям Sky News, эти восемь россиян покинут Брюссель до конца октября, в российской миссии останется десять штатных сотрудников.

В Кремле заявили, что решение НАТО сократить российскую миссию в Брюсселе практически полностью подрывают перспективы нормализации отношений России с альянсом.