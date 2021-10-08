Битва образов первых леди: Елена Зеленская и Эльке Бюденбендер

Фото: Instagram Елены Зеленской

На днях в Украину прибыл президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вместе с женой Эльке Бюденбендер. Они приняли участие в чествовании памяти 80-й годовщины массовых убийств в «Бабьем Яру», сообщает WomanEL.

После первая леди Германии была замечена возле тысячелетнего символа украинского государства – Софии Киевской. Компанию ей составила жена президента Украины Елена Зеленская.

Для выхода в свет Эльке Бюденбендер выбрала закрытое черное платье длины миди, которое она сочетала с бежевыми туфлями на плоской подошве и ожерельем из жемчуга.

Фото: Instagram Елены Зеленской

А первая леди Украины отдала свое предпочтение коричневому костюму, состоящем из пиджака и длинной юбки. Обув лакированные лоферы, и повязав платок на шее, пани Елена закрепила свой образ.