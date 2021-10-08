Солистка Go_A отдыхает в Италии: фото из отпуска

Солистка популярного коллектива Go_A Екатерина Павленко отправилась в долгожданный отпуск. Звезда отдыхает в солнечной Италии. На личной странице в инстаграме она публикует различные кадры из отдыха, сообщает 24 Канал.

После триумфа на Евровидении-2021 группа Go_A много гастролировала. Поэтому времени на отдых летом у музыкантов не было. Екатерина Павленко отправилась в долгожданное путешествие тогда, когда ее коллеги вернулись из-за границы. Исполнительница для отдыха выбрала солнечную Италию. Екатерина путешествует по стране, изучает интересные места. В личном блоге она опубликовала фото, которое сделала в невероятно красивой и популярной среди туристов локации. Павленко позировала в невероятной части Салерно – Fiordo Di Furore. Это как застрявший в скале вход в коммуну Фуроре. Он привлекает туристов тем, что там чрезвычайно красивый пляж, где можно понежиться на солнышке и поплавать. Екатерина позировала, стоя в бирюзовой воде на фоне скалы на входе в море.