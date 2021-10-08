Киевстар отключит старые тарифы

Украинский мобильный оператор "Киевстар" 12 октября запустит новые тарифные планы. Целый ряд существующих тарифов изменят, а некоторые и вовсе перестанут быть доступными для подключений, сообщает GSMinfo.

Об этом рассказали в "Киевстаре". Так, больше не будут доступны для украинцев такие тарифы:

"Общение без границ";

"Развлечения без границ";

"Видео без границ";

"Максимальный безлим";

"Все вместе".

При этом вместо них введут новые тарифные планы с пакетами телевидения и домашнего интернета. Некоторые перейдут в архив, а часть переименуют - теперь они будут называться: "Базовый 2020", "Семейный 2020", "Премиум HD 2020".