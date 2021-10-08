Нардеп Анна Скороход потеряла сознание в Раде (Обновлено)

Народный депутат "За майбутнє" Анна Скороход потеряла сознание в кабинетах комитетов Верховной Рады, сообщает Интерфакс-Украина.

Она сейчас находится в больнице, сообщил журналистам член группы Дмитрий Лубинец.

"В нашей группе все 22 человека, и мы достаточно хорошо общаемся друг с другом... Госпожа Анна, сидит (в зале пленарных заседаний парламента - ред.) рядом с Антоном (Поляковым - ред.), они больше всего общались. Я думаю, что это (потеря сознания - ред.) ее реакция на то, что он погиб.

Она потеряла создание, находясь в здании комитетов (Верховной Рады, по улице Садовая, 3А - ред.), срочно вызвали "скорую" и на данный момент она находится в больнице" , - сказал Лубинец.

По его словам, скорее всего у Скороход повысилось давление.

Он также отметил, что ее пытались привести в чувства в помещении комитетов, но это "не очень получилось: ей стало немножко легче, но потом она снова потеряла сознание, поэтому решили срочно отправлять ее в больницу".