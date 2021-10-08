Кадровые перестановки в Кабмине: когда определят кандидатов

Парламентская фракция "Слуги народа" определится с кандидатами на должности министров во второй половине месяца. Нардепы соберутся на заседание фракции 18 октября, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил глава фракции "Слуги народа" Давида Арахамия журналистам.

"По министрам мы действительно будем определяться 18 октября. У нас будет фракция… возможно с президентом. Кандидаты будут, будем определять порядок, не всех сразу, а постепенно сделаем" , - отметил Арахамия.

Напомним, ранее сообщалось, что под угрозой увольнения находятся 4-5 министров, в частности, вице-премьер по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, министр соцполитики Марина Лазебная, министр обороны Андрей Таран, министр защиты окружающей среды Роман Абрамовский и первый вице-премьер, министр экономики Алексей Любченко.

Автор: Илона Свиридова