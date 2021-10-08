Украина готова заменить российские ракетные двигатели
Глава Государственного космического агентства Владимир Тафтай заявил, что Украина готова заменить российские ракетные двигатели. Украина полностью отходит от зависимости от РФ, сообщает РБК-Украина.
Об этом в интервью рассказал глава Государственного космического агентства Владимир Тафтай.
По его словам, российские ракетные двигатели стояли на американских ракетах и, например, на украинских ракетах "Зенит", которые запускали с "Морского старта".
"Сейчас мы уходим полностью от зависимости от РФ и, соответственно, это дает возможность говорить нам, что это 100% реализуемый проект. Так как ракета, которую мы создаем, будет меньше, то и двигатель к ней будет меньше. Безусловно, необходимые проработки уже проведены, и мы понимаем, что это реализуемая вещь", - сообщил он.