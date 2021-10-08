Глава Государственного космического агентства Владимир Тафтай заявил, что Украина готова заменить российские ракетные двигатели. Украина полностью отходит от зависимости от РФ, сообщает РБК-Украина.

Об этом в интервью рассказал глава Государственного космического агентства Владимир Тафтай.

По его словам, российские ракетные двигатели стояли на американских ракетах и, например, на украинских ракетах "Зенит", которые запускали с "Морского старта".