На заправках в США цены достигли максимума с 2014 года

Розничная цена на бензин в США достигла максимума с 2014 г. Об этом заявил представитель Американской автомобильной ассоциации (AAA), сообщает Enkorr.

«Начиная с понедельника, средняя цена за галлон обычного бензина повысилась в США на четыре цента – до $3,24. Это самая высокая розничная цена с октября 2014 года», — подчеркнул представитель ААА.

Он добавил, что небольшое повышение внутреннего спроса в США способствовало росту общенациональной средней цены.

«Однако главный виновник в росте розничных цен — это высокие цены на сырую нефть, больше $70/барр.», — добавил эксперт, имея в виду цену на американскую эталонную нефть WTI.

По его словам, цена на бензин в США, вероятно, останется повышенной до конца осени.

Администрация США отслеживает ситуацию на мировых топливных рынках, но пока не готова анонсировать конкретные шаги для их стабилизации, сообщила ранее в четверг представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.