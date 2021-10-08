Классический Aston Martin переделали в электромобиль

Мы неоднократно рассказывали о стартапе Lunaz, который намерен предложить состоятельным любителям классических автомобилей экологически безвредные версии на электротяге. В компании планомерно расширяют ассортимент своей продукции, а новинкой стало купе Aston Martin DB6, сообщает Обозреватель.

Созданное в 2018 году предприятие Lunaz Design расширяет ассортимент электрических рестомодов. После представленных ранее Rolls-Royce Phantom V и Cloud, стильного спорткара Jaguar XK120, элегантного седана Bentley S3 Continental Flying Spur с кузовом ателье H.J Mulliner и внедорожника Range Rover первого поколения, в компании взялись за модернизацию Aston Martin.

Созданное в 2018 году предприятие Lunaz Design расширяет ассортимент электрических рестомодов. Источник: Lunaz

Первым представителем благородного семейства купе Aston Martin стал DB6. В компании провели полную реставрацию оригинальной машины, а затем заменили ДВС и все его компоненты на электропривод. Интересно, что модульная электрическая силовая установка разработана и запатентована специалистами компании. В компании гарантируют, что догадаться, что перед вами электромобиль можно будет исключительно по отсутствию характерного шума ДВС.

В компании провели полную реставрацию оригинальной машины, а затем заменили ДВС и все его компоненты на электропривод. Источник: Lunaz

Электрические батареи могут иметь емкость от 80 до 120 кВтч, что обеспечит запас хода до 410 км. Удовольствие прокатиться с ветерком на классическом Aston Martin DB6 с электроприводом обойдется минимум в $1 миллион без учета налогов. Заказы уже принимаются, а первые покупатели смогут насладиться автомобилем начиная с третьего квартала 2023 года. Позже клиентам будут предложены электрические версии Aston Martin DB4 и DB5.

Первым представителем благородного семейства купе Aston Martin стал DB6. Источник: Lunaz

Удовольствие прокатиться с ветерком на классическом Aston Martin DB6 с электроприводом обойдется минимум в $1 миллион. Источник: Lunaz

Интересно, что помимо проектов по переводу классических автомобилей на электротягу, в компании занимаются модернизацией более утилитарных машин. В частности, модульным электрическим приводом Lunaz был оборудован мусоровоз Mercedes-Benz. Компания готова предложить подобные электрические машины всем желающим.