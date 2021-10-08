Классический Aston Martin переделали в электромобиль
Мы неоднократно рассказывали о стартапе Lunaz, который намерен предложить состоятельным любителям классических автомобилей экологически безвредные версии на электротяге. В компании планомерно расширяют ассортимент своей продукции, а новинкой стало купе Aston Martin DB6, сообщает Обозреватель.
Созданное в 2018 году предприятие Lunaz Design расширяет ассортимент электрических рестомодов. После представленных ранее Rolls-Royce Phantom V и Cloud, стильного спорткара Jaguar XK120, элегантного седана Bentley S3 Continental Flying Spur с кузовом ателье H.J Mulliner и внедорожника Range Rover первого поколения, в компании взялись за модернизацию Aston Martin.
Первым представителем благородного семейства купе Aston Martin стал DB6. В компании провели полную реставрацию оригинальной машины, а затем заменили ДВС и все его компоненты на электропривод. Интересно, что модульная электрическая силовая установка разработана и запатентована специалистами компании. В компании гарантируют, что догадаться, что перед вами электромобиль можно будет исключительно по отсутствию характерного шума ДВС.
Электрические батареи могут иметь емкость от 80 до 120 кВтч, что обеспечит запас хода до 410 км. Удовольствие прокатиться с ветерком на классическом Aston Martin DB6 с электроприводом обойдется минимум в $1 миллион без учета налогов. Заказы уже принимаются, а первые покупатели смогут насладиться автомобилем начиная с третьего квартала 2023 года. Позже клиентам будут предложены электрические версии Aston Martin DB4 и DB5.
Интересно, что помимо проектов по переводу классических автомобилей на электротягу, в компании занимаются модернизацией более утилитарных машин. В частности, модульным электрическим приводом Lunaz был оборудован мусоровоз Mercedes-Benz. Компания готова предложить подобные электрические машины всем желающим.