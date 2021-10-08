В ВР скандал из-за слов нардепа о смерти Полякова

В Верховной Раде произошел скандал из-за комментария нардепа от Слуги народа Галины Третьяковой о смерти депутата Антона Полякова, сообщает Корреспондент.

Как заявил с трибуны парламента член группы За майбутнє Игорь Палица, Третьякова во фракционном чате написала о смерти Полякова, что это "минус враг".

"Мы хотим, наша группа партии За майбутнє обратиться в первую очередь к фракции Слуги народа. Только что в вашем партийном чате руководитель комитета... госпожа Третьякова написала, что "одним врагом меньше" о Полякове, о смерти Полякова. Я хотел бы попросить вас, уважаемая фракция Слуги народа, сделать вывод из слов госпожи Третьяковой. Она всем известна отношением к детям, к людям, к стране. Я считаю, что это недопустимо. Каким бы политическим оппонентом или человеком ни был господин Антон Поляков, умер человек, обычный человек, кроме того, наш коллега по парламенту. Я очень прошу вас, очень прошу, господин Стефанчук, сделайте, пожалуйста, нравственные выводы и скажите, как вы считаете, надо выходить из этой ситуации" , - заявил Палица.

Третьякова попыталась ответить, поинтересовавшись, откуда За майбутнє знает, что пишут в чате "слуг", а также заявила о свободе слова.

"Когда люди, которые борются за свободу слова, которая гарантирована каждому человеку здесь в зале Конституцией и считают, что они могут набросать кому–то какие-то платки на рот, то мне кажется, что позор - это вам" , - заявила Третьякова под крики "Ганьба!".

Вице-спикер Руслан Стефанчук попросил отключить ей микрофон и раскритиковал ее слова. Он также сообщил, что в регламентный комитет будет подано письмо от депутатов относительно отстранения Третьяковой от заседаний и от руководства комитета.

После этого Третьякова покинула парламент.