Wizz Air открыл рейсы из Абу-Даби в Одессу

Лоукостер Wizz Air Abu Dhabi 7 октября выполнил первый рейс из столицы ОАЭ Абу-Даби в Одессу. Авиакомпания является дочерним предприятием лоукостера Wizz Air, который работает на украинском рынке с 2008 года, сообщает Avianews.

Согласно опубликованному расписанию, авиаперевозчик будет летать по новому маршруту один раз в неделю по четвергам. С 19 декабря в расписание внесен второй еженедельный рейс по воскресеньям.

Самые дешевые авиабилеты Одесса-Абу-Даби на рейсы до конца года стоят 969 грн в одну сторону. Они включают перевозку только ручной клади. Ее габариты не должны превышать 40х30х20 см, а вес 10 кг. Чтобы взять с собой больше вещей, нужно оплатить перевозку дополнительной ручной клади, багажа или выбрать более дорогой тариф.

Расписание рейсов Абу-Даби-Одесса-Абу-Даби Wizz Air Abu Dhabi:

Абу-Даби 12:50 → Одесса 16:10, четверг

Одесса 16:45 → Абу-Даби 23:30, четверг

Полеты между Одессой и Абу-Даби Wizz Air Abu Dhabi будет выполнять на новых самолетах Airbus A321neo, которые рассчитаны на перевозку 239 пассажиров. Это фактически максимальная вместимость авиалайнера, из-за чего в обычных рядах будет довольно тесно людям с ростом выше среднего.

Рейс в Абу-Даби входил в топ-пожеланий пассажиров аэропорта Одесса, рассказал коммерческий директор предприятия Вячеслав Чеглатонев. По его словам, это 11-е новое направление в этом году и 38-е направление в целом на карте аэропорта Одесса.

Согласно первоначальным планам, лоукостер планировал полететь из Абу-Даби в Одессу еще 1 октября 2020 года, но неоднократно переносил запуск рейсов. В авиакомпании это объяснили низким спросом.