За неделю продано более 10 тысяч гектаров земли

С начала работы рынка земли в Украине - 1 июля и по состоянию на 8 октября украинцы продали более 68,5 тыс. гектаров сельскохозяйственных земель, из которых более 10 тыс. гектаров - за последнюю неделю, сообщает УНИАН.

"По состоянию на сегодня заключено 27 тысяч 568 сделок в рамках рынка земли", – отметили в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия.

Больше всего земли за все время продано в Житомирской области – более 9,77 тысяч гектаров, а также в Винницкой – 8,63 тыс. га.

Меньше всего земли украинцы продают и покупают в Киевской (455 га), Луганской (303 га) и Харьковской (менее 300 га) областях.