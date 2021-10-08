Индия впервые за полтора года откроется для туристов

С 15 октября в Индию можно будет попасть чартерным рейсом, а с 15 ноября страна откроется для всех остальных туристов, сообщает Лига.net.

В пресс-релизе МВД Индии сообщается, что в прошлом году из-за пандемии коронавируса все выданные визы были приостановлены. Позже страна начала принимать только путешественников с любой другой индийской визой, кроме туристической.

В МВД Индии отметили, что иностранные туристы и перевозчики должны соблюдать все протоколы и нормы, касающиеся COVID-19.

На данный момент в стране полностью вакцинировано 18,63% населения. Центры США по контролю и профилактике заболеваний рекомендуют американцам полностью вакцинироваться от коронавируса перед поездкой в Индию.