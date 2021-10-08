В Одесской области отремонтировали трассу до границы с Молдовой

В Одесской области ремонтируют 46,7 км дороги Т-16-44 КПП "Лесное" - КПП "Малоярославец Первый", которая является главной транспортной артерией Болградского района и обеспечивает транзит к границе с Молдовой, сообщает УНИАН.

Как рассказали в Службе автомобильных дорог в Одесской области, работы у пропускного пункта "Малоярославец Первый" уже на завершающей стадии. Их выполняют по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

"Это, фактически, заново построенная дорога. Восстановлено основу, устроено 18 см щебеночно-мастичной смеси с добавлением комплексного вяжущего, 10 см крупнозернистого асфальтобетона и финишный слой из 5 см мелкозернистого асфальтобетона" , - комментирует председатель областного автодора Дмитрий Рыбалка.

Кроме того, с нуля построят участок дороги, часть которого проходит через территорию Молдовы. Пересекать границу, чтобы попасть из одной части области в другую, больше не придется.