Все фракции парламента подписали письмо для отстранения Третьяковой

Все фракции парламента подписали письмо в комитет Верховной Рады по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы парламента с требованием отстранить руководителя комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Галину Третьякову (фракция "Слуга народа") от участия в пленарных заседаниях на пять дней за высказывание о смерти депутата от группы "За майбутне" Антона Полякова, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Мы сегодня подписали от всех фракций письмо в регламентный комитет с тем, чтобы они это рассмотрели и отстранили ее на пять дней о пленарных заседаний" , - сказал Арахамия.

В свою очередь сопредседатель группы "За майбутне" Тарас Батенко также уточнил, что главы всех фракций и групп украинского парламента, кроме "Слуги народа", собрали подписи и обратились с призывом к председателю Рады и руководителю регламентного комитета отозвать Третьякову с должности главы комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

"Мы шокированы таким поведением нашей коллеги госпожи Третьяковой. Я считаю, она не достойна вообще быть народным депутатом Украины" , - подчеркнул он.

Как сообщалось, руководитель комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова во фракционном чате "Слуги народа" прокомментировала смерть члена депутатской группы "За майбутне" Антона Полякова, в частности, фразой "одним врагом меньше".

Напомним, сегодня утром в Днепровском районе столицы обнаружили мертвым Антона Полякова - народного депутата Украины.