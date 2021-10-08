Финляндия - Украина: где смотреть матч квалификации ЧМ-2022
Сборная Украины на выезде проведет поединок 6-го тура квалификации ЧМ-2022 против финнов. Команды встретятся 9 октября на "Олимпийском стадионе" в столице Финляндии - Хельсинки, сообщает УНИАН.
УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Финляндия - Украина.
Финляндия - Украина: где смотреть матч
В прямом эфире это противостояние можно будет посмотреть на телеканале ТРК "Украина". Также транслировать игру будет телеканал "Футбол 1".
Стартовый свисток прозвучит в 19:00.
Финляндия - Украина: перед матчем
- На этот момент сборные Украины и Финляндии набрали по 5 очков. Правда, "желто-синие" провели пять матчей, а финны - четыре. Команды занимают второе и третье места в таблице группы D соответственно.
- В рамках первого круга Украина и Финляндия сыграли вничью - 1:1. Украинцы вышли вперед на 80-й минуте (забил Жуниор Мораес), но пропустили в ответ после удаления Виталия Миколенко и пенальти от Теему Пукки на 89-й.
- Украинская сборная все 5 матчей этого отбора сыграла вничью.
- Обслужит поединок испанский арбитр Хесус Хиль Мансано.