Финляндия - Украина: где смотреть матч квалификации ЧМ-2022

Сборная Украины на выезде проведет поединок 6-го тура квалификации ЧМ-2022 против финнов. Команды встретятся 9 октября на "Олимпийском стадионе" в столице Финляндии - Хельсинки, сообщает УНИАН.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Финляндия - Украина.

Финляндия - Украина: где смотреть матч

В прямом эфире это противостояние можно будет посмотреть на телеканале ТРК "Украина". Также транслировать игру будет телеканал "Футбол 1".

Стартовый свисток прозвучит в 19:00.

Финляндия - Украина: перед матчем