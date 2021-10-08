На Полтавщине начали новый этап возведения Кременчугского моста

На Полтавщине стартовал новый этап возведения Кременчугского моста: рабочие приступили к строительству пирсов, сообщает УНИАН.

Новый мост через Днепр строят параллельно старому Крюковскому в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

"Начали строительство пирсов на берегах Днепра. Они будут использоваться для доставки материалов и оборудования при выполнении работ в рамках строительства нового моста. Накануне стартовало углубление стальных трубчатых свай для устройства пирса на левом берегу Днепра", - говорится в сообщении Укравтодора.

Два пирса разместят на обоих берегах Днепра. Ширина причала составит 20 метров, длина - 36 метров.

Будущий 3-километровый мостовой переход будет вантовым с 4 полосами движения (по две в каждом направлении). Сооружение будет иметь сразу 2 пилона.

На правом берегу Днепра Кременчугский мост соединится с автодорогой Н-08 Днепр - Мариуполь. Для этого вблизи Литературного переулка построят транспортную развязку. На левом берегу транспортные развязки соединят мост с нынешней уличной сетью Кременчуга, в частности с ул. Большая Набережная.

Мостовой переход строит подрядная компания DOĞUŞ İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. по принципу design-build. Она ответственна за разработку проектной документации и выполнение работ.

Напомним, для "Большой стройки" нового моста в Кременчуге монтируют отдельный бетонный завод.