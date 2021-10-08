Солнечные электростанции охлаждают Землю: исследование

Ученые из Ланкастерского университета предоставили информацию о том, что большие солнечные электростанции, согласно проведенным экспериментам, способны оказывать охлаждающий эффект на земную поверхность, сообщает Как и Почему.

Исследовательская работа проведена ими совместно с коллегами из Калифорнийского университета (Дэвис, США) и Университета Лудонг (Китай).

Изучение того, как влияют на климат и окружающую среду солнечные электростанции, имеет огромное значение. По мнению экспертов ООН, с 2030 г. ежегодно по всему миру должны сократиться выбросы углекислого газа на 15 гигатонн. Для сравнения – именно столько СО2 выбрасывают в атмосферу страны Евросоюза, Индия, Россия и Япония вместе взятые.

Самая крупная солнечная электростанция Bhadla Solar Park

Главным источником углекислого газа является использование ископаемого вида топлива – угля. Поэтому ООН рекомендует ведущим индустриальным странам отказаться от него в пользу возобновляемой энергетики. Согласно оценкам, к 2050 году энергодобыча во всем мире должна осуществляться на 85% из возобновляемых источников, чтобы предотвратить глобальное потепление и повышение средней температуры на 2℃.

На данный момент проводилось немного исследований влияния солнечных электростанций на климат. Но с каждым годом их количество будет возрастать. Ученые обратили внимание на несколько крупных комплексов: Stateline в Калифорнии мощностью 300 МВт и Longyangxia в Китае – 850 МВт. Оба находятся в достаточно засушливых районах.

Интересный факт: самой большой солнечной электростанцией (по данным 2020 г.) является индийская Bhadla Solar Park. Площадь комплекса составляет 57 км2, номинальная мощность – 2245 МВт.

Для проведения исследования ученые применили сведения о температуре земной поверхности, предоставленные программой Landsat (проект по получению спутниковых изображений Земли). Прежде этот метод не использовался относительно солнечных парков. Его суть состоит в измерении температуры вокруг электростанций до и после сооружения. Дополнительно задействованы наземные измерения поблизости со Stateline.

Глобальный индекс температуры суши и океанов

Результаты исследования показали, что крупные электростанции образовали своего рода «прохладные острова» вокруг себя, которые распространились приблизительно на 700 м от границ солнечных парков. На расстоянии в 100 м от комплексов температура снизилась на 2,3℃.

По мнению ученых, это доказывает, что большие солнечные парки способны оказать влияние на множество экологических процессов, в том числе углеродный баланс в окружающей среде. Этот эффект может быть незначительным, положительным или отрицательным – все зависит от местоположения электростанции. Поэтому в дальнейшем необходимо тщательно планировать особенности строительства солнечных электростанций, чтобы сократить их негативное влияние на климат и экологию.