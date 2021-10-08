Редкие фото: Жанна Бадоева показала своих взрослых детей

Жанна Бадоева, которая в данный момент является ведущей тревел-шоу «Жизнь других» и проживает с мужем Василием в Италии, посвятила новый пост в Instagram своим подросшим детям. У теледивы есть сын Борис и дочка Лолита, сообщает WomanEL.

45-летняя знаменитость призналась, что воспитывать подростков нелегко, но с ними можно выстроить теплые отношения. Главное – понимать, что тинейджеры не являются вашими «хвостиками». Это полноценные личности.

Свой пост ведущая сопроводила фотографиями детей.

Фото: Instagram Жанны Бадоевой

Поклонники согласились со словами Жанны и засыпали ее лайками и приятными комментариями.