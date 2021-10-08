Праздники в октябре: Укрпошта и Новая почта обнародовали графики

В связи празднованием Дня защитника и защитниц в Украине будет четыре выходных дня подряд - с 14 по 17 октября. Крупнейшие почтовые операторы обнародовали графики работы на эти дни, сообщает РБК-Украина.

"Укрпочта". В День защитников и защитниц Украины 14 октября будут предоставлять услуги дежурные отделения "Укрпочты". Перечень отделений, которые будут работать 14 октября, обнародован на сайте компании. В остальные дни отделения будут работать по обычному графику.

"Новая почта". В четверг-пятницу, 14-15 октября, отделения и адресная доставка "Новой почты" будут работать по графику, по которому работают в субботу (может отличаться в зависимости от отделения).

Напомним, День защитников и защитниц Украины, 14 октября, в 2021 году выпадает на четверг. В связи с этим рабочий день перенесен с пятницы, 15 октября, на субботу, 23 октября.

Таким образом, в Украине будет четыре выходных дня подряд - с 14 по 17 октября. Однако на следующей неделе суббота, 23 октября, будет рабочей.

Автор: Александр Белоус