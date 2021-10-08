Рада обратилась к ЕС по поводу членства Украины

Верховная Рада на заседании в пятницу, 8 октября, приняла обращение к Европарламенту и парламентам стран ЕС с призывом признать перспективу членства Украины в ЕС. За заявление проголосовали 304 депутата, сообщает Корреспондент.

В заявлении Рада подтвердила стратегический курс Украины на получение полноправного членства в ЕС, закрепленный в Конституции Украины.

В частности, Рада призвала ЕП и парламенты государств членов ЕС к дальновидному подходу в переговорном процессе с учетом на взаимный интерес в интеграции Украины к совместному рынку ЕС и создание единого нормативно-правового поля путем непрерывного приближения национального законодательства к праву ЕС.

"Верховная Рада… призывает Европейский парламент незамедлительно рассмотреть на пленарной сессии и принять меры для запрета проекта Северный поток-2 как такого, что противоречит нормам Третьего энергетического пакета ЕС, принципам Энергетического сообщества и несет риски для энергетической безопасности Европы" , - говорится в заявлении.

Депутаты напомнили об угрозах энергетической и геополитической безопасности Центральной и Восточной Европы, которые несет проект СП-2 и призвали ЕС, его институции и государства-члены учесть риски его эксплуатации и предпринять все возможные меры для предупреждения и предотвращения использования энергетических ресурсов в качестве вооружения.

Парламентарии заявили о необходимости начать специальный диалог между Украиной и ЕС по вопросам безопасности и обороны, в частности о привлечении Украины к проектам Программы постоянного структурированного сотрудничества ЕС (PESCO) и сотрудничества по вопросам усиления военной мобильности и кибербезопасности.

Рада также призвала Европарламент к ужесточению санкций против РФ в связи с незаконной выдачей Россией паспортов гражданам Украины и принудительное привлечение украинских граждан к участию в выборах в РФ.