В Афганистане произошел взрыв в мечети: около 100 погибших

Число жертв взрыва в шиитской мечети в Кундузе на северо-востоке Афганистана составляет около 100 человек, сообщает Интерфакс-Украина.

Видеоматериалы, имеющиеся в распоряжении издания, а также показания очевидцев свидетельствуют, что в результате взрыва погибли около 100 человек.

Точных данных о причинах ЧП нет.

Видео содержит неприемлемые материалы.

Город Кундуз располагается на северо-востоке страны. На севере одноименная провинция граничит с Таджикистаном. Ее население – около миллиона человек.

Новости

analytics