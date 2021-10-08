В Афганистане произошел взрыв в мечети: около 100 погибших
Число жертв взрыва в шиитской мечети в Кундузе на северо-востоке Афганистана составляет около 100 человек, сообщает Интерфакс-Украина.
Видеоматериалы, имеющиеся в распоряжении издания, а также показания очевидцев свидетельствуют, что в результате взрыва погибли около 100 человек.
Точных данных о причинах ЧП нет.
Видео содержит неприемлемые материалы.
Город Кундуз располагается на северо-востоке страны. На севере одноименная провинция граничит с Таджикистаном. Ее население – около миллиона человек.