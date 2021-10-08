В Афганистане произошел взрыв в мечети: около 100 погибших

Число жертв взрыва в шиитской мечети в Кундузе на северо-востоке Афганистана составляет около 100 человек, сообщает Интерфакс-Украина.

Видеоматериалы, имеющиеся в распоряжении издания, а также показания очевидцев свидетельствуют, что в результате взрыва погибли около 100 человек.

Точных данных о причинах ЧП нет.

Видео содержит неприемлемые материалы.

ویدیو: شمار بلند تلفات در نتیجه انفجار امروز در مسجد شیعیان ولایت کندز#آماج_نیوز pic.twitter.com/moNz3M9j4H — Aamaj News (@AamajN) October 8, 2021

#تازه

انفجار مرگبار در مسجد شیعیان در کندز



منابع محلی از خان آباد کندز به آماج تایید می‌کنند که انفجار مرگباری در داخل مسجدی مربوط به اهل تشیع رخ داده است. اما تاکنون در مورد شمار دقیق تلفات این انفجار جزییاتی در دست نیست.#آماج_نیوز pic.twitter.com/7wB4TtlLrE — Aamaj News (@AamajN) October 8, 2021

Город Кундуз располагается на северо-востоке страны. На севере одноименная провинция граничит с Таджикистаном. Ее население – около миллиона человек.